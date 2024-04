3. Liga Saarbrücken gewinnt nach Pokal-Aus in Dresden

Im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga hat der 1. FC Saarbrücken überraschend Dynamo Dresden ausgebremst. Am Sonntag unterlagen die Sachsen den Saarländern mit 1:3 (0:1). Tim Civeja (30. Minute) brachte die Gäste in Führung, Simon Stehle (51./60.) sorgte im zweiten Durchgang per Doppelschlag für die Vorentscheidung.