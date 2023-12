Tischtennis Saarbrücken gewinnt Tischtennis-Topspiel in Hamburg

Der 1. FC Saarbrücken hat ein besonderes Tischtennis-Event in Hamburg gewonnen. Der Champions-League-Sieger schlug den deutschen Meister und Tabellenführer Borussia Düsseldorf am Mittwochabend im Spitzenspiel der Bundesliga mit 3:2. Das Duell der beiden aktuell besten Clubteams in Europa wurde aus PR-Gründen in die Hamburger Sporthalle verlegt und zog dort 3500 Zuschauer an.