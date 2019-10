Saarbrücken hofft auf Pokal-Coup gegen den 1. FC Köln

Dirk Lottner. Foto: Oliver Weiken/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Im Duell David gegen Goliath hofft der 1. FC Saarbrücken in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf einen Coup gegen den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Der souveräne Tabellenführer der Regionalliga Südwest geht heute (18.30 Uhr/Sky) als klarer Außenseiter in die Partie, die wegen des Umbaus des Ludwigsparkstadions in Völklingen stattfindet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa