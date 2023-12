3. Liga Saarbrücken holt in Schlussminute Punkt gegen Regensburg

Nach Wiederanpfiff legte Regensburg seine Zurückhaltung ab und erarbeitete sich ebenfalls erste Chancen. Eine gute nutzte Ganaus zur Führung. Saarbrücken lief in der Folge stetig an, verzweifelte im Abschluss aber an sich selbst. Den Ausgleich erzwang der FCS in dieser Situation auch mit ein wenig Glück. In der turbulenten Schlussphase traf erneut erst der Jahn, eher Saarbrücken per Handelfmeter den Endstand herstellte.