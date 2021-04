Saarbrücken: Kein Alkohol auf öffentlichen Plätzen am 1. Mai

Trotz des geschlossenen Einzelhandels sind Passanten in der Saarbrücker Fußgängerzone unterwegs. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die Stadt Saarbrücken verhängt für den morgigen Samstag ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und Straßen in der City. Das Verbot gelte von 12.00 bis 22.00 Uhr im Nauwieser Viertel, in den Grünanlagen entlang der Saar sowie im Deutsch-Französischen Garten und im Bürgerpark Hafeninsel, teilte die Landeshauptstadt am Freitag mit.

Öffentliche Feiern am Feiertag sollten so verhindert werden. An allen übrigen Tagen gelte ab sofort auf beliebten öffentlichen Plätzen ein Alkoholverbot von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Ausgenommen seien der Deutsch-Französische Garten und der Bürgerpark Hafeninsel, hier gelte das Verbot ausschließlich am 1. Mai.

Darüber hinaus verlängert die Stadt die Maskenpflicht in der Kaltenbachstraße. Hier müsse ab sofort von 11.00 bis 22.00 Uhr eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. In der Kaltenbachstraße würden viele Betriebe Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten, dadurch bildeten sich lange Schlangen, hieß es.

Am St. Johanner Markt und in der Saaruferstraße wird dagegen laut Mitteilung die Maskenpflicht aufgehoben. Dort sei das Besucheraufkommen nach Inkrafttreten der Bundes-Notbremse und der Schließung der Außengastronomie deutlich zurückgegangen. Die Regelungen gelten zunächst bis einschließlich Montag, 10. Mai.