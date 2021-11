Saarbrücken mit späten Toren zum Sieg

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken bleibt oben dran - und verdankt seinen Sieg dem herausragenden Keeper Daniel Batz. Torjäger Grimaldi, der sich jüngst verletzt hatte, ist gegen Viktoria Berlin gleich wieder dabei.

Mit viel Mühe hat der 1. FC Saarbrücken erstmals in dieser Saison zwei Siege hintereinander in der 3. Fußball-Liga gelandet. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat konnte beim 2:0 (0:0) gegen den FC Viktoria 1889 Berlin am Samstag froh sein, dass ein lange schwacher Auftritt nicht bestraft wurde. „Wir hatten in der ersten Halbzeit enorme Probleme, uns dem Zugriff der Berliner zu entziehen. Wir sind viel hinterhergerannt und haben einen herausragenden Torwart gebraucht, um nicht in Rückstand zu gehen“, sagte Koschinat mit Blick auf Keeper Daniel Batz. „Wir sind vielen einfachen Fehlern nachgelaufen“.