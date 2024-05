3. Liga Saarbrücken mit versöhnlichem Drittliga-Ausklang

Nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga will der FCS am kommenden Samstag im Finale gegen den FC 08 Homburg zumindest den Saarland-Pokal gewinnen und sich damit für den DFB-Pokal qualifizieren. In dieser Saison waren die Saarländer in dem lukrativen Wettbewerb erst im Halbfinale am 1. FC Kaiserslautern gescheitert.