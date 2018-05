später lesen Saarbrücken mit Zuversicht in Aufstiegsduell mit 1860 Teilen

Twittern

Teilen



Der 1. FC Saarbrücken geht zuversichtlich in die beiden Aufstiegsspiele zur 3. Fußball-Liga gegen den TSV 1860 München. „Wir sind selbstbewusst genug zu sagen: Wir wollen beide Spiele gewinnen und haben auch die Qualität dafür“, sagte FCS-Trainer Dirk Lottner vor dem Relegationshinspiel an diesem Donnerstag (17.30 Uhr) im mit 6800 Fans ausverkauften Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen. dpa