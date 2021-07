Saarbrücken muss auf Defensivspieler Uaferro verzichten

Fußbälle liegen in einem Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken muss in nächster Zeit auf Innenverteidiger Boné Uaferro verzichten. Der 29-Jährige habe sich am Mittwoch im Training „schwerwiegend“ an der Achillessehne verletzt, teilten die Saarländer am Mittwochnachmittag mit.

Uaferro wird sich nach Vereinsangaben am Mittwoch einer „abschließenden MRT-Untersuchung“ unterziehen.