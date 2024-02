3. Liga Saarbrücken rettet spätes Remis gegen Bielefeld

Der 1. FC Saarbrücken bleibt in diesem Kalenderjahr zu Hause weiter sieglos. Die Saarländer kamen am Sonntag gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und belegen in der Tabelle der 3. Fußball-Liga mit 39 Punkten den elften Platz. Simon Stehle rettete dem Pokal-Viertelfinalisten mit seinem Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit zumindest einen Zähler. Nicklas Shipnoski (63.) hatte die Arminia in Führung gebracht.