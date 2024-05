3. Liga Saarbrücken siegt im Heimspiel gegen Absteiger Freiburg II

In einer niveauarmen Partie brachte Simon Stehle die Hausherren in der 58. Minute in Führung. Bone Uaferro (75.) erhöhte, ehe Hamadi Al Ghaddioui (82.) für den Absteiger traf. Durch den Sieg rückte Saarbrücken mit 57 Punkten auf den sechsten Platz in der Tabelle vor. Das Saisonfinale bestreitet der FCS am kommenden Samstag beim Aufstiegskandidaten Jahn Regensburg.