Saarbrücken startet Aktion für mentale Gesundheit

Saarbrücken Gegen Verunsicherung und Corona-Müdigkeit: Saarbrücken widmet sich in einem neuen Programm der psychischen Gesundheit der Bürger der saarländischen Landeshauptstadt. Wie Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) bei der Vorstellung am Freitag sagte, orientiert sich das Konzept „Mental Health City - gemeinsam durch und stärker aus der Krise“ an Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Das Programm soll Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergänzen.

Angesichts der dritten Corona-Welle seien wieder restriktive Maßnahmen inkraftgetreten, sagte Conradt. Auch erzeuge die andauernde Diskussion über Impfstoffe Unsicherheit. „Die dritte Welle wird weitere massive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben.“ Mit der nun vorgestellten Initiative will die Kommune Angebote und lokale Strukturen schaffen, um sich an die Menschen zu richten, die unter der Pandemie-Situation leiden - etwa weil sie im Homeoffice sitzen, weniger Menschen treffen können oder mit Kurzarbeit zu kämpfen haben.

Es soll in einer Online-Übersicht Informationen zu Sportangeboten wie beispielsweise Yoga oder zu von der Stadt organisierten Angeboten wie Schreibwerkstätten geben. Auch Ideen zur Freizeitgestaltung von Familien werden gesammelt, Informationen zu geltenden Corona-Regeln oder auch Hilfsangebote etwa fürs Einkaufen oder das Gassigehen mit dem Hund. Das Konzept richte sich an die Bevölkerung und Beschäftigte der Stadt. Es seien auch Angebote für gemeinsamen virtuellen Sport in der Mittagspause geschaffen worden. Schirmherr ist Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Der sagte, das Konzept sei wichtig, „weil die Corona-Pandemie für jeden einzelnen immer mehr zu einer psychischen Herausforderung und Belastung“ werde.