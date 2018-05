später lesen Saarbrücken verliert in Unterzahl das Hinspiel Teilen

Der 1. FC Saarbrücken hat das Hinspiel in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga trotz großer Moral gegen den TSV 1860 München 2:3 (1:1) verloren. In Unterzahl kam der Meister der Regionalliga Südwest gegen den Meister der Bayernliga zweimal zum Ausgleich, musste am Donnerstag in der 84. Minute aber das 2:3 durch Löwen-Stürmer Sascha Mölders hinnehmen. dpa