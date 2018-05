Saarbrücken verliert Torjäger-Duo: Schmidt und Behrens gehen

Regionalliga-Meister 1. FC Saarbrücken verliert seine beiden erfolgreichsten Torschützen. Torjäger Patrick Schmidt wird nach dieser Saison in die 2. Fußball-Bundesliga zum 1. FC Heidenheim wechseln, sein Sturmpartner Kevin Behrens zum SV Sandhausen. Beide Wechsel gab der FCS am Montag bekannt. dpa

„Natürlich hätten wir die beiden Jungs gern bei uns behalten. Jedoch haben sie aufgrund ihrer Leistungen Begehrlichkeiten bei höherklassigen Vereinen geweckt, gegen die wir nur sehr schwierig ankommen“, sagte Saarbrückens Sportlicher Leiter Marcus Mann.

Der 24 Jahre alte Schmidt erzielte in der laufenden Saison bislang 19 Tore, der 27-jährige Behrens war bislang 18 Mal erfolgreich. Die Saarbrücker stehen seit dem Wochenende als Meister der Regionalliga Südwest fest und werden am 24. und 27. Mai in zwei Playoff-Spielen gegen den TSV 1860 München um den Aufstieg in die 3. Liga spielen.

Mitteilung des 1. FC Saarbrücken