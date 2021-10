Saarbrücken verpasst Sprung auf den Aufstiegsplatz

Mannheim Der 1. FC Saarbrücken kassiert in Mannheim die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison. Entsprechend groß ist der Frust bei den Saarländern.

Trainer Uwe Koschinat ließ seinem Unmut über den verpassten Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 3. Fußball-Liga mit dem 1. FC Saarbrücken freien Lauf. „Ich bin krass enttäuscht, dass wir uns den Schneid haben abkaufen lassen. Das ist aus meiner Sicht nicht zu erklären, weil wir in den letzten Wochen eine gute Mischung aus Hingabe und fußballerischer Qualität auf den Platz gebracht haben. Heute haben wir kein Gefühl für dieses Spiel entwickelt“, wetterte Koschinat am Samstag nach dem 0:1 der Saarländer beim SV Waldhof Mannheim. Wiedergutmachung leisten kann der FCS am Samstag (14.00 Uhr) im Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern.