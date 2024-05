Bundesliga Saarbrücken verpflichtet Zweitliga-Profi Multhaup

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat Maurice Multhaup verpflichtet. Der Stürmer kommt vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Durch den 27 Jahre alten Offensivspieler erhoffen sich die Saarländer mehr Möglichkeiten und Flexibilität im Angriff. „Er kann sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum eingesetzt werden. So einen Spielertyp haben wir gesucht“, sagte Sportdirektor Jürgen Luginger am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung.