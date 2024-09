Kongress „Saarbrücker Erklärung“ für künftige Naturschutzpolitik

Trotz einzelner Erfolge und positiver Entwicklungen im Naturschutz sei die Gesamtbilanz weiterhin deutlich negativ: Über 80 Prozent der geschützten Lebensräume in der EU befänden sich in einem schlechten Zustand. Seit 1970 sei der Bestand an Feldvögeln um 80 Prozent zurückgegangen. Auch die Insektenbiomasse habe in den letzten 30 Jahren um über 75 Prozent abgenommen. „Mit dem Verlust gesunder Ökosysteme stehen nicht nur die Artenvielfalt und Lebensräume auf dem Spiel, sondern auch grundlegende Ökosystemleistungen wie die Gewinnung von Trinkwasser, gesunder Luft und fruchtbaren Böden“, heißt es.