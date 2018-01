Saarbrücker Künstler gewinnt Robert-Schuman-Kunstpreis 2018

Für eine Videoinstallation ist Thilo Seidel mit dem Kunstpreis Robert Schuman 2018 ausgezeichnet worden. Die mit 10 000 Euro dotierte Ehrung, die alle zwei Jahre von den Städten Luxemburg, Metz, Saarbrücken und Trier verliehen wird, gelte „als renommierter Preis für Gegenwartskunst der Großregion“, teilte die Stadt Metz am Freitag mit. Der Preis ist nach dem in Luxemburg geborenen französischen Politiker Robert Schuman (1886-1963) benannt. In diesem Jahr richtete Metz die Preisverleihung aus. dpa

Das Unterwasser-Video von Seidel zeigt einen Schwimmer, der in ein Schwimmbad springt und schwimmt - allerdings steht die Aufnahme auf dem Kopf, so dass die Wasseroberfläche am Boden und der Badboden an der Decke zu sehen ist. Die Jury lobt ein Kunstwerk, „bei dem wir von einem Raum überrascht werden, in dem die Orientierungspunkte umgekehrt sind“, hieß es.

Seidels Werk sowie die Objekte der anderen 15 Künstler, die sich um den Preis beworben haben, sind bis zum 4. März in Metz zu sehen. Alle Genres sind dabei: von Zeichnungen über Fotografie, Sound, Videos, Plastiken und Performances. Der Kunstpreis war 1991 von den vier „Quattropole“-Städten ins Leben gerufen worden. Aus jeder Stadt werden immer vier Künstler nominiert.

Der 1987 in München geborene Seidel hat an der Hochschule der Bildenden Künste Saar Media Art&Design, Dramaturgie und Dokumentarfilm studiert. Er ist Mitbegründer und Teil der Künstlerinitiativen „Tjurip“ und „TMQL!“ sowie Mitorganisator temporärer Kultur- und Ausstellungsprojekte in Saarbrücken.

Thilo Seidel

Video von Seidel