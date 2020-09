Saarbrücker Zoll pfändet Bus bei Kontrolle

Das Wappen des Zolls ohne die Bundesfarben ist auf der Arbeitsuniform eines Beamten angebracht. Foto: Markus Scholz/dpa/archiv

Saarbrücken Eine Busfahrt von Großbritannien nach Rumänien ist von Zollbeamten in Saarbrücken bei einer Kontrolle an der A8 nahe Merzig beendet worden. Die Reisenden und Busfahrer mussten den Bus verlassen, weil dieser gepfändet wurde, wie das Hauptzollamt Saarbrücken am Mittwoch mitteilte.

Der Grund: Eine Überprüfung des Reiseveranstalters hatte ergeben, dass er fast 20 000 Euro an Steuerschulden bei einem deutschen Finanzamt hat.