Saarländer Altmaier wird Bundeswirtschaftsminister

Der aus dem Saarland stammende Peter Altmaier (CDU) soll in der künftigen großen Koalition Bundeswirtschaftsminister werden. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag bei der Präsentation der CDU-Ministerriege in Berlin an. Voraussetzung dafür ist allerdings noch, dass sich die SPD-Mitglieder in dem zurzeit laufenden Mitgliederentscheid für die Koalition mit der CDU aussprechen. dpa