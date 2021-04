Saarländer fordern verstärkt Recht auf Informationen ein

Saarbrücken Immer mehr Saarländer haben sich nach Ansicht der Landesdatenschutzbeauftragten in den vergangenen zwei Jahren um ihren Anspruch auf Akteneinsicht und Informationszugang bei Behörden bemüht. Bei Vermittlungsanfragen in den Jahren 2019 und 2020 im Bereich des Informationsfreiheitsgesetzes habe es einen „deutlichen Anstieg“ gegenüber den Vorjahren gegeben, gab die Landesdatenschutzbeauftragten Monika Grethel am Freitag bekannt.

In der Regel habe man bei der Vermittlung mit den zur Information verpflichteten Stellen - etwa Gemeinden - erreichen können, dass der gewünschte Zugang gewährt wurde. Konkrete Zahlen seien von dem Unabhängigen Datenschutzzentrum dazu nicht erhoben worden.

Viele Anfragen hätten vor allem die Frage nach Kosten für Bauprojekte betroffen. „Die Bürger sind schon interessiert, was passiert und warum irgendwelche Entscheidungen getroffen wurden“, bilanzierte Grethel. Dies sei ein Trend, der aus auch aus anderen Bundesländern gemeldet werde.

Erstmals hatte die Landesdatenbeauftragte einen eigenen Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit vorgelegt. Die Informationsfreiheit sei ein wichtiges Instrument für Bürgerinnen und Bürger, an der politischen Tätigkeit und dem Handeln der Behörden teilzuhaben, sagte Grethel. Zugleich könne es dazu dienen, „gerade in der jetzigen Zeit dem Vertrauensverlust in den Staat etwas entgegenzutreten und vielleicht auch der bewussten Verbreitung falscher Informationen entgegenzuwirken.“