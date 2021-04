Saarländer gewinnt über 1,97 Millionen Euro im Lotto

Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Zum ersten Mal in diesem Jahr hat ein Lotto-Spieler aus dem Saarland den Millionen-Jackpot geknackt. Der Tipper aus dem Regionalverband Saarbrücken habe bei der Ziehung am Samstag in der Zusatzlotterie Spiel 77 über 1,97 Millionen Euro gewonnen, teilte die Saarland-Sporttoto GmbH am Montag mit.

Erst am Mittwoch zuvor hatte ein Tipper ebenfalls aus dem Regionalverband Saarbrücken in der Zusatzlotterie Super 6 den höchstmöglichen Betrag von 100 000 Euro gewonnen.