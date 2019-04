später lesen Saarländer werden bei Wahlen sehr viele Kreuze machen Teilen

Am 26. Mai ist im Saarland Super-Wahltag: Denn die Bürger sind nicht nur aufgerufen, das Europäische Parlament sowie Kreistage, Gemeinde- und Stadträte sowie Ortsräte neu zu wählen. Auch 37 Direktwahlen von Bürgermeistern, Oberbürgermeistern und Landräten stehen an diesem Tag laut Landeswahlleitung in den sechs Landkreisen an. dpa