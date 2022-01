Saarländer zahlen 141 Euro mehr für Pflegeheime als zuvor

Eine Pflegefachkraft legt einen Kompressionsverband an. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Berlin/Saarbrücken Die Pflege im Heim wird für Pflegebedürftige im Saarland teurer. Die selbst zu zahlenden Anteile steigen auf 2517 Euro pro Monat - 141 Euro mehr als zu Beginn des letzten Jahres. Das geht aus neuen Daten des Verbands der Ersatzkassen mit Stand vom 1. Januar hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Das Saarland ist damit das Bundesland mit den dritthöchsten Zuzahlungen für Pflege im Heim. Im bundesweiten Vergleich werden im Schnitt 2179 Euro fällig. Am teuersten sind die Heimplätze in Nordrhein-Westfalen mit durchschnittlich 2542 Euro. Die niedrigste finanzielle Belastung haben Pflegebedürftige in Sachsen-Anhalt mit 1588 Euro.