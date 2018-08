später lesen Saarländische AfD will Satzungsstreit beenden FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Mit der Verabschiedung einer neuen Satzung will die Saar-AfD auf einem Parteitag heute in Quierschied ihren Dauerstreit beenden. Einige von Parteichef Josef Dörr in der Vergangenheit durchgesetzte Änderungen in der Satzung waren auf heftigen internen Widerstand gestoßen. dpa