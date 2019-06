Saarländische Badegewässer in sehr gutem Zustand

Saarbrücken/Brüssel Die saarländischen Badegewässer verfügen über eine sehr gute Wasserqualität. Das belegten erste Untersuchungen der Badestellen im Mai zum Start der diesjährigen Badesaison, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken auf Anfrage mitteilte.

Zuvor hatte bereits die Europäische Umweltagentur und die EU-Kommission in ihrem Jahresbericht für 2018 dem Bostalsee und dem Losheimer Stausee eine ausgezeichnete Wasserqualität attestiert. Für je zwei Messstellen an den Seen wurde diese Bewertung ausgewiesen.