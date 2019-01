später lesen Saarländische Richter verhandeln jetzt auch auf Französisch FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Zivilverfahren können am Landgericht Saarbrücken ab sofort auch auf Französisch verhandelt werden. Möglich machen dies französischsprachige Kammern, die zum Jahresbeginn eingerichtet wurden: eine für Handelssachen und eine vor allem für grenzüberschreitende Verbraucherrechtsstreitigkeiten, wie das saarländische Justizministerium am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. dpa