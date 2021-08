Saarländische Unternehmen zuversichtlich

Saarbrücken Unternehmer und Unternehmerinnen im Saarland blicken trotz der Corona-Pandemie optimistisch in die Zukunft. Zwar habe der IHK-Lageindikator leicht um 0,5 Punkte auf 41,3 Zähler nachgegeben, er liege damit aber nur minimal unter dem Niveau des Vormonats, teilte die IHK in Saarbrücken am Mittwoch zur Veröffentlichung ihrer August-Umfrage mit.

Demnach rechnen 14 Prozent der Betriebe mit besseren, 80 Prozent mit gleichbleibenden und sechs Prozent mit schlechteren Geschäften. An der Umfrage hatten sich rund 300 Unternehmen mit gut 100.000 Beschäftigten beteiligt.

„Sorge bereitet jedoch zunehmend die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus, die die Produktionsnetzwerke in Asien und die weltweiten Lieferketten erheblich beeinträchtigt und die Angebotsengpässe in der Industrie auch hierzulande zusätzlich verschärft“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thomé laut Mitteilung.

Insgesamt bewerteten 52 Prozent der befragten Unternehmen ihre derzeitige Geschäftslage mit gut, 38 Prozent mit befriedigend und zehn Prozent mit schlecht. Gut läuft es demnach unter anderem in der Elektroindustrie und im Maschinenbau, gute bis sehr gute Geschäfte vermeldet auch die IT-Branche. Im Handel zögen die Umsätze zwar weiter an, Materialknappheit, lange Lieferzeiten und steigende Einkaufspreise dämpften jedoch in einigen Bereichen die Geschäfte, so die IHK.