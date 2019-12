Saarländischer Arbeiter auf Baustelle in Luxemburg gestorben

Luxemburg Ein Mann aus dem saarländischen Dillingen ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Luxemburg-Stadt ums Leben gekommen. Er sei mit Fassadenarbeiten beschäftigt gewesen, als er aus ungeklärten Gründen mehrere Meter in die Tiefe stürzte, teilte die Polizei in Luxemburg mit.

