Saarländischer Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter günstig

Saarbrücken/Mainz Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur sieht Fortschritte beim Abbau der durch Corona zusätzlich aufgebauten Arbeitslosigkeit. Viel Bewegung wird in den nächsten Wochen am Ausbildungsmarkt erwartet.

Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist im Juni erneut leicht zurückgegangen. Wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, waren in dem Bundesland rund 36.300 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 600 oder 1,5 Prozent weniger als im Mai und 4000 Menschen oder 9,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im Juni 2019, also vor der Corona-Pandemie, wurden 32.300 Arbeitslose gezählt und somit 4100 Personen weniger als in diesem Monat.