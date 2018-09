später lesen Saarländischer Rundfunk erzielt kleines Plus durch Sparkurs FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Der Saarländische Rundfunk (SR) hat das vergangene Jahr mit einem leichten Plus von 800 000 Euro abgeschlossen. Die Erträge des SR hätten sich in Summe auf 126,9 Millionen Euro, die Aufwendungen auf 126,1 Millionen Euro belaufen, teilte der Saarländische Rundfunk am Montag mit. dpa