Saarländischer Schriftsteller Ludwig Harig gestorben

Der Schriftsteller Ludwig Harig ist tot. Das bestätigte sein Neffe Lukas Harig am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir verlieren (...) eine der bedeutendsten literarischen Persönlichkeiten des Saarlandes und einen unbeirrbaren Streiter für die Werte einer demokratischen Gesellschaft“, würdigte der saarländische Kulturminister Ulrich Commerçon (SPD) ihn am Sonntag in einer Mitteilung. Zuvor hatte der „Saarländische Rundfunk“ unter Berufung auf Familienkreise berichtet, Harig sei am Samstag im Alter von 90 Jahren in seiner Heimatstadt Sulzbach gestorben. dpa