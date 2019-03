später lesen Saarland bangt um Sitze im Europaparlament Teilen

Das Saarland, das 1992 als erstes Bundesland die europäische Einigung als Staatsziel in die Verfassung aufnahm, bangt derzeit um seine Stimmen im Europäischen Parlament. „Es wäre ein Unglück für diese Region, wenn sie in der Bürgerkammer der EU nicht mehr vertreten wäre“, sagt der saarländische EU-Abgeordnete Jo Leinen, der seit 1999 dem EU-Parlament angehört und bei der Wahl am 26. Mai erneut antritt. Von Birgit Reichert, dpa