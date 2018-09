später lesen Saarland bei Bildungsindikatoren bundesweit im Mittelfeld FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Das Saarland belegt im Ländervergleich der Bildungsindikatoren einen Mittelfeldplatz. So besuchen im Durchschnitt 21 Kinder eine saarländische Grundschulklasse, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervorgeht. dpa