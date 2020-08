Saarland: Bildungsfortschritt seit 2013 mit Bestnote

Köln/Saarbrücken Das Bildungssystem im Saarland hat nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) von allen Bundesländern die größten Fortschritte seit 2013 erzielt. Die am Freitag veröffentlichte Erhebung ermittelte eine Steigerung um 10,5 Punkte in der auf 93 Messgrößen beruhenden Gesamtwertung der Bildungslandschaft von der Kita bis zur Hochschule.

Überdurchschnittlich steht das Saarland der Studie zufolge bei Promotionen und Habilitationen da, ebenso bei den Forschungsausgaben je Wissenschaftler. Bei den Studienanfängern in dualen Studiengängen - also mit integrierten Praxiseinsätzen in Unternehmen - liegt das Saarland gemessen an der Bevölkerungsgröße an der Spitze.