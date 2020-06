Saarland-Edition von Monopoly erschienen

Saarbrücken Brettspielfreunde an der Saar dürfte das freuen: Seit Mittwoch gibt es den Spieleklassiker Monopoly auch in einer Saarland-Edition. Die Initiatoren präsentierten die Sonderausgabe am Mittwoch in Saarbrücken.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Rund 5000 Saarländer hätten im vergangenen Jahr Vorschläge für die Gestaltung des Spiels eingereicht. Über 3500 Spiele seien bereits vorbestellt gewesen.