Saarland erhält Antisemitismusbeauftragten

Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes, Roland Rixecker, soll der erste Antisemitismusbeauftragte des Bundeslandes werden. Das kündigten die Fraktionsspitzen der schwarz-roten Koalition am Montag vor der Landespressekonferenz in Saarbrücken an. dpa