Saarland erhöht Betten mit Beatmungsmöglichkeit

Ein Beatmungsgerät in einem Behandlungszimmer. Foto: Axel Heimken/dpa/Pool/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken/St. Ingbert Auf 1000 soll die Zahl der Intensivbetten mit Beatmungskapazitäten im Saarland klettern. Für etwas Unterstützung auf dem Weg dorthin sorgte in Elversberg auch eine Tierklinik.

In der Corona-Krise will das Saarland die Zahl der Intensivbetten mit Beatmungskapazitäten auf 1000 steigern. Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft im Land (SKG) vom Donnerstag gibt es aktuell 608 einsatzfähige Betten zur Intensivbehandlung, davon 459 mit Beatmungsmöglichkeiten. Zehn Tage zuvor waren es laut Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) noch 521 Intensivbetten gewesen, davon 396 mit Beatmungsmöglichkeiten. Belegt sind laut SKG-Geschäftsführer Thomas Jakobs 141 Beatmungsplätze (Stand: 1. April), 38 mit Covid-19-Patienten. Demnach waren 318 Beatmungsplätze frei - 27 mehr als am Montag vergangener Woche.