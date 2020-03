Saarland: Fast 30 Millionen Euro Staatsleistungen an Kirchen

Saarbrücken Als Ausgleichszahlungen für Enteignungen von Kirchenbesitz hat die saarländische Landesregierung seit 1957 fast 30 Millionen Euro an die christlichen Kirchen gezahlt. Enteignet wurde in der Zeit der Säkularisierung Anfang des 19. Jahrhunderts.

An die katholische Kirche gingen 26,2 Millionen Euro, an die evangelischen Kirchen rund 3,4 Millionen Euro, wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des Abgeordneten Dennis Lander (Linke) hervorgeht.

Die sogenannten Staatsleistungen an die Kirchen sind eine vermögensrechtliche Folge der Enteignung kirchlicher Güter durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Es handele sich also um Entschädigungszahlungen. In 2019 flossen den Angaben zufolge rund 625 000 Euro an die katholische Kirche sowie fast 35 000 Euro an die evangelischen Kirchen.