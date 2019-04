später lesen Saarland fördert Erneuerung von Dorfkernen Teilen

Mit einem Sonderförderprogramm will das Saarland Kommunen im ländlichen Raum bei ihrer Erneuerung der Ortskerne unterstützen. Davon erhoffen sich Umweltminister Reinhold Jost (SPD) und Innenminister Klaus Bouillon (CDU), die das Vorhaben am Dienstag vorstellten, einen Investitionsschub in den Orten. dpa