Saarland geht in den coronabedingten Shutdown

Saarbrücken Zum Start des coronabedingten Shutdowns im Saarland berichtet Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) heute im Landtag (9.00 Uhr) in einer Regierungserklärung über die aktuelle Corona-Lage. Dazu wurde eine Sondersitzung einberufen, wie der Landtag in Saarbrücken mitteilte.

Die Präsenzpflicht an den Schulen wird bis 10. Januar ausgesetzt. Es gibt aber Betreuung in Schulen für Kinder, die nicht zuhause betreut werden könnten. Auch in Kitas solle eine Betreuung vorgehalten werden. Die Regelungen wurden am Dienstag vom Kabinett beschlossen.