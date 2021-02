Saarland: Grenzkontrollen möglichst gemeinsam mit Nachbarn

Saarbrücken Das Saarland mit Grenzen zu Frankreich und Luxemburg hofft auf Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn bei möglichen Corona-Grenzkontrollen. Es setzt auf mehr Tests - und klagt über Akzeptanzprobleme eines Impfstoffs.

Das Saarland will sich mit Blick auf mögliche Corona-Grenzkontrollen um eine enge Abstimmung mit den Nachbarländern bemühen. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte am Montag vor dem Landtag in Saarbrücken, strengere Kontrollen der Menschen, die sich über die Grenzen bewegten, seien nicht auszuschließen. „Wir werden aber alles in unserer Macht Stehende tun, um Grenzkontrollen wie im Frühjahr 2020 zu verhindern.“