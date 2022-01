Saarland hat erste Helmut-Kohl-Straße: „Verdiente Ehre“

Saarlouis Kurz vor dem fünften Jahrestag seines Todes wird Helmut Kohl im Saarland mit einer Straße geehrt. Der Beschluss fiel einstimmig. Auch in der Heimatstadt des früheren Bundeskanzlers wird es eine solche Straße geben - nach langen Diskussionen.

Als erste Stadt im Saarland hat Saarlouis eine Helmut-Kohl-Straße. Der Beschluss sei am Donnerstagabend im Stadtrat einstimmig gefallen, sagte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende, Marc Speicher, am Freitag. Die Entscheidung ging auf einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP zurück. Mit der Helmut-Kohl-Straße solle an das Wirken des früheren Bundeskanzlers und CDU-Politikers Helmut Kohl erinnert werden, hieß es.

„Ich freue mich wirklich sehr“, sagte Speicher, es sei „eine verdiente Ehre für den Ehrenbürger Europas“. Und es sei „ein schönes Zeichen“, dass die Europastadt Saarlouis auch bundesweit eine der ersten sei, die nun eine Helmut-Kohl-Straße habe. Der im Jahr 2017 verstorbene CDU-Politiker Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.

Die Umbenennung von einem Teil einer Zufahrtsstraße in Saarlouis gelte ab sofort, sagte Speicher, der auch Landtagsabgeordneter ist. Jetzt müssten noch die Straßenschilder bestellt werden.

Kohl wurde am 3. April 1930 im pfälzischen Ludwigshafen geboren und starb am 16. Juni 2017 in Ludwigshafen-Oggersheim. Über eine posthume Würdigung im öffentlichen Raum hatte seine Heimatstadt lange gerungen. Kurz nach seinem Tod scheiterte ein Vorhaben, die Ludwigshafener Rheinallee in Helmut-Kohl-Allee umzubenennen. Kleinere Fraktionen im Stadtrat fühlten sich ebenso übergangen wie Anwohner und Unternehmen, die Nachteile durch den Adresswechsel befürchteten.

Nach kontroversen Diskussionen stimmte der Stadtrat der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz im Juni 2021 schließlich der Benennung einer künftigen Stadtstraße in Helmut-Kohl-Allee mit klarer Mehrheit zu. Bis etwa 2030 soll in Ludwigshafen die marode Hochstraße Nord abgerissen und durch eine mehrspurige Stadtstraße ersetzt werden. Helmut-Kohl-Allee - so soll diese rund 860 Meter lange Verbindung dann heißen. Kohl ist auch Ehrenbürger der Stadt am Rhein.

Der langjährige Bundeskanzler liegt in Speyer begraben. Dort gibt es am Rhein ein Helmut-Kohl-Ufer - und in Mainz einen Helmut-Kohl-Platz. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt trat Kohl 1969 das Amt des Ministerpräsidenten an. 1976 wechselte er in die Bundespolitik.

(dpa)