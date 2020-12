Saarland investiert 137 Millionen Euro in digitale Bildung

Ein Schüler sitzt an einem Laptop. Foto: Marijan Murat/dpa

Saarbrücken Das Corona-Jahr 2020 hat die digitale Bildung im Saarland beschleunigt. Vor allem bei der IT-Ausstattung ist viel passiert. Aber es gibt immer noch viel zu tun, sagt die Ministerin.

Das Saarland will alle seine rund 9400 Lehrkräfte bis zum Ende des Schuljahres 2021/22 mit dienstlichen Endgeräten wie Computer oder Laptops ausrüsten. Zudem sollten alle Schüler, die nach dem Schülerförderungsgesetz als bedürftig gelten, wohl im ersten Quartal 2021 digital ausgerüstet sein, teilte das saarländische Bildungsministerium in Saarbrücken mit. Bis 2024 werde das Saarland 137 Millionen Euro in die digitale Bildung investieren; 66,8 Millionen kommen über den Digitalpakt Schule vom Bund.