Umwelt Saarland-Kampagne wirbt für „Respekt im Wald“

„Respekt im Wald“ lautet das Motto einer neuen Kampagne, die die saarländische Umweltministerin Petra Berg (SPD) am Dienstag in Saarbrücken vorgestellt hat. Auf humoristische Art und Weise, mit Bannern, Info-Tafeln und Zeichnungen rund um Dachs „Riwa„, soll gezeigt werden, wie man mit der nötigen Achtsamkeit im Wald unterwegs sein kann. Dazu wird ab März ein Jahr lang in jedem Monat ein Schwerpunktthema im Fokus stehen, das respektvolles und richtiges Verhalten vermittelt. Den Auftakt macht das sogenannte Littering, also die verbotene Abfallentsorgung im Wald. Die Kosten für deren Beseitigung bezifferte die Ministerin auf rund 600 000 Euro jährlich.