Saarland klettert im „Bildungsmonitor“ einen Platz nach oben

Ein Schüler meldet sich in der einer Unterrichtsstunde in einer Grundschule im Klassenraum. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild

Insgesamt gute Noten bekommt das saarländische Bildungssystem im Ländervergleich der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Bildungsministerin Streichert-Clivot spricht von einer „Bestätigung für gute Arbeit“.

Das Saarland hat sich im Ländervergleich zur Qualität der Bildung vom Kindergarten bis zur Hochschule weiter verbessert. In der am Mittwoch veröffentlichten Studie „INSM-Bildungsmonitor“ des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) kletterte das Saarland vom sechsten auf den fünften Platz der 16 Bundesländer. Seit 2013 habe das kleinste deutsche Flächenland die größten Fortschritte gemacht, erklärten die Autoren.

Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) wertete die Ergebnisse als „klare Bestätigung unseres bildungspolitischen Kurses und der guten Arbeit, die in unseren Kitas und Schulen geleistet wird“. Seit 2013 sei viel erreicht worden, um die Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen im Land zu verbessern. „Hohe Investitionen in Köpfe, der Einsatz für mehr Personal an unseren Kitas und Schulen, Bildung und Betreuung im Ganztag und die digitale Modernisierung unseres Bildungssystems lohnen sich und führen zu messbaren Verbesserungen.“ Der Bildungsmonitor mache auch deutlich, dass es richtig sei, in der Corona-Krise Kitas und Schulen möglichst offen zu halten und „krisenbedingte Herausforderungen in den kommenden Schuljahren gezielt aufzuarbeiten“.