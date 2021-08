Saarland lässt keinen Corona-Impfstoff an Bund zurückgehen

Berlin/Saarbrücken Als einziges Bundesland gibt das Saarland derzeit keinen Corona-Impfstoff an den Bund zurück. Wegen der geringeren Impf-Nachfrage lassen die anderen Bundesländer insgesamt rund 2,7 Millionen Dosen aus ihren Verteilzentren an den Bund zurückgehen.

Geimpft wird momentan hauptsächlich mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna. Der Bund will die zurückgegebenen Impfstoffe nun rasch an andere Staaten mit akutem Bedarf spenden. In einem nächsten Schritt sollen die Länder bis zum 20. August auch Rückmeldungen zu nicht benötigten Dosen geben, die schon von den Verteilzentren in die regionalen Impfzentren gebracht wurden - zunächst ebenfalls für die Präparate von Astrazeneca und Johnson&Johnson.