Saarland legt Gesetzentwurf zur Schuldenbremse vor

Das Saarland will die vom Bund vorgeschriebene Schuldenbremse in seinem Landesrecht verankern. Dies sei „eine entscheidende Grundlage für zukünftig solide und stabile Landesfinanzen“, sagte Finanzminister Peter Strobel (CDU) am Dienstag vor der Landespressekonferenz. dpa