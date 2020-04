Saarland lockert Corona-Einschränkungen

Saarbrücken Nach wochenlanger Ausgangsbeschränkung und Stillstand zeichnen sich an der Saar Lockerungen ab. Ab Montag ist das Verlassen der Wohnung wieder grundsätzlich erlaubt - Museen, Zoos, Friseure öffnen und Gottesdienste könnten unter Auflagen möglich werden.

Das Saarland lockert seine Corona-Regeln: Von 4. Mai an dürften die Saarländer ihre Wohnung wieder ohne triftigen Grund verlassen, kündigte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Dienstag in Saarbrücken an. Die Kontaktbeschränkungen - wie etwa höchstens mit einer nicht im eigenen Haushalt lebenden Person unterwegs sein zu dürfen - blieben aber grundsätzlich bestehen. „Wir halten dies für eine Regelung, die im Hinblick auf die Entwicklung der Pandemie vertretbar ist und weniger in die Grundrechte der Bürger eingreift“, sagte Hans.