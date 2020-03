Saarland macht Schulen und Kitas für Grenzgänger dicht

Saarbrücken Die saarländische Nachbarregion Grand Est in Frankreich gilt jetzt als Risikogebiet für Corona. Daher dürfen Schüler, Lehrer, Erzieher und Kita-Kinder von dort bis auf Weiteres nicht mehr saarländische Einrichtungen besuchen. Auch die Wirtschaft trifft Corona.

Schüler und Lehrer aus dem an das Saarland grenzenden Corona-Risikogebiet Grand Est in Frankreich dürfen bis auf Weiteres keine Schulen mehr im Saarland besuchen. Auch Kinder in saarländischen Kindertagesstätten und Kita-Beschäftigte, die in der Region Grand Est wohnten, sollten ab (morgigen) Freitag vorsorglich zuhause bleiben, teilten das saarländische Bildungsministerium und das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mit.